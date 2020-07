L’educazione cambia il mondo (Di sabato 25 luglio 2020) (Questo post è a cura di Michele Senici, Education Director di Still I Rise)Sono un educatore e mi occupo di aiuto umanitario.Con Still I Rise apriamo scuole d’eccellenza per gli ultimi tra gli ultimi: bambini rifugiati, apolidi, abbandonati. Dimenticati.Sono un educatore e sono sempre più convinto che l’educazione sia questione d’un istante. Hannah Arendt inizia una sua citazione dicendo “l’educazione è il momento che” poi aggiunge “decide se noi amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l’arrivo dei giovani.”Oltre alla bellezza di tutte le parole usate per costruire questo pensiero, sono certo che il focus vada messo sulle prime cinque.Faccio questo mestiere da sette anni, da uno ... Leggi su huffingtonpost

