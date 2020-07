Lazio, Acerbi tranquillizza i tifosi sulle sue condizioni: “Solo un brutto spavento” (Di sabato 25 luglio 2020) Solo uno spavento per il difensore centrale della Lazio, Francesco Acerbi. Dopo un problema al ginocchio rimediato nel primo tempo con il Cagliari che aveva fatto preoccupare Simone Inzaghi, tanto da non essere presente all’allenamento di rifinitura di oggi in vista del match contro il Verona, ha tranquillizzato i tifosi sulle sue condizioni attraverso un post sui social: “In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli è stato solo un brutto spavento“. In ogni caso, rimane in dubbio per la gara di domani ma il problema non è grave come si era pensato. In molti mi avete chiesto come sta il ginocchio e per questo vi ringrazio. Tranquilli è stato solo un brutto ... Leggi su sportface

