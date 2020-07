Juventus, Sarri: 'Campionato più difficile della storia' (Di sabato 25 luglio 2020) "Nessuno deve superarci per motivazioni". Maurizio Sarri riassume così l'atteggiamento che vuole vedere in campo domani sera contro la Sampdoria, quando la Juventus avrà il secondo match point ... Leggi su gazzetta

juventusfc : #UdineseJuve, post gara ???? Report: - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : ? 16:30 ?? Mister Sarri incontra i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ??LIVE #OneTouchAwayFromYou nella s… - LeonardoMerlo19 : RT @NonSoloJuve: ??”Altamente improbabile la permanenza di #Sarri alla Juventus. Un ‘altamente improbabile’ dai piani alti della società.”… - CriticoMilanist : Sarri:'Per lo scudetto tempo fino al 2 di Agosto'. Uno cosi non puó essere l'allenatore di Big come Juventus Milan… -