Juventus-Sampdoria: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di sabato 25 luglio 2020) La Juventus, dopo avere fallito il primo match point Scudetto contro l'Udinese, ha un'altra occasione per vincere in anticipo il nono titolo consecutivo. La compagine di mister Maurizio Sarri affronterà la Sampdoria, una squadra già salva, ma vogliosa di riscatto dopo la bruciante sconfitta nel derby con il Genoa. Bianconeri favoriti, ma che non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. dove e quando si gioca Juventus-Sampdoria si giocherà domenica 26 luglio 2020 all'Allianz... Leggi su 90min

