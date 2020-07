Inter avanti col Genoa al 45', a Marassi decide Lukaku (Di sabato 25 luglio 2020) L'Inter ha chiuso in vantaggio il primo tempo della sfida di Marassi, che vede di fronte il Genoa di Nicola ed i nerazzurri: a decidere il match all'Intervallo è la rete di Lukaku firmata al 34' minuto sfruttando l'assist di Bi ... Leggi su tuttonapoli

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo a Ferrara, siamo avanti grazie al gol di #Candreva al minuto 37: dai ragazzi, con… - borjavalero20 : Bravi ragazzi! Vittoria meritata e molto importante per la classifica! #avanti ???? #ForzaInter #Spallinter @Inter… - Inter : ??? | INTERVISTA 'Volevamo i tre punti, potevamo fare meglio. Ora dobbiamo recuperare più velocemente possibile e g… - sscalcionapoli1 : Inter avanti col Genoa al 45', a Marassi decide Lukaku #SerieATIM #GenoaInter - BandieraInter : ???? #GenoaInter 0??1? ?? HT Cross di Biraghi, #Lukaku non sbaglia e manda in vantaggio i nerazzurri. Al duplice fischio è avanti l'Inter. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter avanti Juventus a 45' dallo Scudetto: avanti a Udine 1-0, l'Inter ora non potrebbe raggiungerla TUTTO mercato WEB Genoa-Inter, Marroccu: “Avanti con Nicola, se non ce lo portano via”

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter. Manca poco al calcio d’inizio di ...

Calciomercato Inter, Marotta sull’arrivo di Messi

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa. Marotta: “Messi è fantacalci ...

Il direttore sportivo del Genoa Francesco Marroccu ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro l’Inter. Manca poco al calcio d’inizio di ...L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro il Genoa. Marotta: “Messi è fantacalci ...