Inchiesta camici in Lombardia | indagato il governatore Fontana

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato dalla Procura di Milano nell'ambito dell'Inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici da parte dell'azienda del cognato Andrea Dini. Fontana stesso con un messaggio su Facebook ha dato la notizia e si è detto "certo dell'operato della Regione Lombardia che rappresento con responsabilità".

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è indagato per frode in pubbliche forniture sui camici sanitari prima forniti per 513 mila euro e poi donati dalla società del cognato alla Regione ...Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, risulta indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di camici e altri dispositivi di protezione. La ...