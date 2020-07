Il Napoli pronto ad offrire al Sassuolo 20 milioni più Younes per Boga (Di sabato 25 luglio 2020) Archiviata (quasi) con successo la pratica Osimhen, il Napoli adesso punta forte su Jeremie Boga del Sassuolo. Repubblica Napoli scrive della trattativa, che definisce non facile, perché il club emiliano vende cari i suoi gioielli. “Il club neroverde, a dire il vero, vorrebbe trattenere Boga ancora per un’altra stagione, ma il diretto interessato è stato chiaro: è intenzionato a cambiare aria per mettersi in evidenza su un palcoscenico più importante. Il Napoli, dunque, è pronto a presentare un’offerta e magari aspetterà qualche cessione eccellente per avere maggiore forza nella trattativa col Sassuolo. La valutazione di 40 milioni di euro potrebbe essere ... Leggi su ilnapolista

