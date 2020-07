Honda, Marquez: “Quando si rischia troppo meglio fermarsi” (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez sarà il grande assente della gara di Jerez. Lo spagnolo molto probabilmente salterà anche le prossime gare a causa della frattura all'omero riportata dopo l'incidente di domenica scorsa. Operato martedì, il cabroncito ha provato comunque a scendere in pista, ma dopo tre sessioni ha deciso di non prendere parte alla gara di domenica.Marquez: "troppo PERICOLOSO"caption id="attachment 852321" align="alignnone" width="300" MotoGp (Getty images)/captionDopo la sua decisione di non correre domenica sono arrivate anche le dichiarazioni del pilota: "È stata una settimana difficile e complicata. Quando uno ha passione in quello che fa vuole provarci sempre e avere la coscienza apposto. Con la Honda avevamo pattuito che avrei provato a girare sabato. La mattina è andata piuttosto ... Leggi su itasportpress

