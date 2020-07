Gp Andalusia: Bezzecchi trova la pole in Moto2, Marini quinto (Di sabato 25 luglio 2020) JEREZ - Marco Bezzecchi centra la pole a Jerez al termine delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia di Moto2 e torna a ottenere un gran risultato dopo un 2019 tra mille difficoltà. Dopo i pianti ... Leggi su corrieredellosport

