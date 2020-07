Genoa-Napoli, Gattuso: “Oggi ho visto il veleno. Barcellona? C’è solo un problema” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Napoli vince contro il Sassuolo.In occasione della trentaseiesima giornata di Serie A, sul campo dello stadio San Paolo, è andata in scena la sfida tra il Napoli e il Sassuolo: a vincere sono stati gli azzurri che si sono imposti 2 a 0 grazie ai gol di Hysaj e Allan. Al termine del match il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando così la prestazione dei suoi uomini:"Quando crei nove palle gol e il primo tempo poteva finire con due o tre gol di scarto, non puoi essere contento. Per quello che creiamo facciamo troppo poco e subiamo tanti gol. Ci sta di poter rischiare, ma a livello qualitativo creiamo tanto. Il primo tempo a Parma, ad esempio, abbiamo fatto schifo, poi siamo ... Leggi su mediagol

BBST15 : #SerieA ???? FT: Brescia 1-2 Parma FT: Genoa 0-3 Inter Milan FT: Napoli 2-0 Sassuolo - Mediagol : Genoa-#Napoli, #Hysaj: “Contento per il primo gol. Quattro gol subiti? Menomale che c’è il VAR” - My7th2 : @Vatenerazzurro1 Attaccante da 80mil che segna al Lecce, Spal, Brescia, Genoa, Cagliari, Sassuolo, Parma, Bologna,… - VotiFanta_ : Gazzetta voti fanta 36 giornata #fantacalcio: Anticipi del sabato #BresciaParma #GenoaInter e #NapoliSassuolo. Tutt… - rtl1025 : ?? #SerieA, l'#Inter vince 3-0 con il #Genoa e torna seconda, il #Napoli batte il #Sassuolo, il #Parma passa a… -