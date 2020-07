Fonseca: "Dzeko sta bene alla Roma. Non esiste nessun caso Zaniolo" (Di sabato 25 luglio 2020) La Roma è chiamata alla vittoria contro la Fiorentina per blindare il quinto posto in classifica. Il tecnico Paulo Fonseca ha analizzato in conferenza stampa la situazione in casa giallorossa in vista della sfida dell'Olimpico, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A. CALENDARIO - “Decisiva per il quinto posto? Non lo so, non so il calendario del Milan, dobbiamo pensare a noi e a vincere contro una squadra che sta bene”. MIGLIORAMENTI - “Siamo in un buon momento, abbiamo fatto... Leggi su 90min

SkySport : Fonseca: 'Zaniolo da gestire. Dzeko è motivato' - cbon29 : RT @FcInterNewsit: Roma, Fonseca trattiene i suoi gioielli: 'Zaniolo non è stato un caso. Dzeko? Sta bene, non è scontento' - Mediagol : #Roma-Fiorentina, #Fonseca spegne i rumors: “Nessun caso Zaniolo, contro la viola partita diversa. Dzeko? Sta bene,… - ilcirotano : Fonseca alza il muro: 'Zaniolo non è un caso e Dzeko non è scontento' - - VincenzoPecchi1 : Ormai non ascolto più manco le conferenze di Fonseca Sempre le solite 3 domande Il caso Zaniolo Dzeko E l'El S… -