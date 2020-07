Federico Lauri: "Valeria e le altre, ricci e capricci delle vip" (Di sabato 25 luglio 2020) Il parrucchiere Federico Fashion Style star in tv: "La Marini ama l'effetto onde, la Yespica le extension e la Pascale il look vaporoso" Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Federico Lauri

Vestiti sgargianti, modi di dire diventati tormentoni ("Ciao teso’"; "Ciao amo’"), palloncini all’elio per colorare i capelli e trattamenti a base di Nutella, Federico Lauri, noto come Federico ...Lo show ‘Il Salone delle Meraviglie’, ora addirittura un singolo per l’estate, ‘Troppo Top‘. Federico Lauri, o meglio Federico Fashion Style, lei ormai ormai è una star tv... "Amo’ (sta per amore, un ...