Dramma per Benedetta Rossi, cosa è successo al suo orto (Di sabato 25 luglio 2020) Il Dramma di Benedetta Rossi, la chef più amata dagli italiani. Nel pomeriggio di ieri una violenta grandinata ha distrutto il suo orto. Il maltempo si è abbattuto sulla campagna pascoliana in cui Benedetta vive con il marito Marco e l'adorabile cane Nuvola, nelle Marche. Con milioni di followers, libri di ricette e programmi di cucina, questa signora mite e garbata ha conquistato le massaie italiane e non solo con lo stile contadino e rassicurante. Merito suo ma anche del marito al quale è delegato l'importante aspetto amministrativo e "social" dell'attività della moglie. La grandinata di ieri ha distrutto l'orto di Benedetta ma, come ha fatto osservare l'adorabile Marco, in serata sul casale in cui vivono si è spinto ... Leggi su iltempo

