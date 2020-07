Cristina Parodi, finalmente! Arriva una notizia grandiosa per lei, ma soprattutto per il suo pubblico (Di sabato 25 luglio 2020) Cristina Parodi, l’indiscrezione coree veloce e diventa notizia. Dal sito di Davide Maggio, si apprende che ormai per la conduttrice è tempo di rimettersi in gioco e tornare sul piccolo schermo. Una pausa durata quasi un anno è servita per tenersi lontana dai rumor e riflettere sul futuro lavorativo. Cristina Parodi si prepara a tornare alla Rai. Una storia lunga circa 5-6 anni quella che lega la conduttrice all’azienda televisiva. La Rai ha affidato proprio alla Parodi la guida del timone in La vita in diretta e Domenica In, ma anche di Così lontani Così vicini e La prima volta. Questo è l’anno della ‘svolta, Cristina Parodi è pronta per la presentazione della 58esima edizione del Premio ... Leggi su caffeinamagazine

