Cosenza-Pisa 2-1, i calabresi sono ancora vivi (Di sabato 25 luglio 2020) Con un gol al 93°, quando tutto sembrava finito, il Cosenza batte il Pisa e continua a sperare in una salvezza che sarebbe davvero clamorosa visto il distacco che aveva accumulato ad un certo punto del campionato la squadra di Occhiuzzi sulla salvezza. Il risultato finale, Cosenza-Pisa 2-1, premia gli sforzi dei padroni di casa, che come da pronostico hanno cercato in tutti i modi di vincere la partita, per continuare a credere nella permanenza in Serie B. LE FORMAZIONI: Cosenza (3-4-1-2): Saracco – Capela, Idda, Legittimo – Casasola, Sciaudone, Bruccini, Bittante (83° Asencio) – Carretta (84° D’Orazio) – Rivière, Baez (73° Bahlouli). All. Occhiuzzi. Pisa (3-5-2): Gori – Caracciolo, Benedetti (46° De Vitis), ... Leggi su sport.periodicodaily

