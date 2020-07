Bimbo disabile scomparso nel nulla da casa sua, mistero sulla sua fine (Di sabato 25 luglio 2020) La notizia choc arriva dagli Stati Uniti. Il corpo di un bambino disabile è stato trovato senza vita. Potrebbe trattarsi di quello di Thaddeus Sran. Thaddeus Sran era un bambino disabile di due anni, nato prematuramente. Il piccolo, che stava da poco imparando a camminare, è stato segnalato come scomparso martedì scorso. Il ritrovamento di … Leggi su viagginews

tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Aiutiamo a trovare la gattina smarrita di un bimbo disabile) è stato pubblicato su: Te… - bimbo_halilovic : @lautarvo Porco dio quanto sono disabile avevo letto male - Giuly81507122 : @sempreciro In vene sì, ci sono casi, in parti a Verona è stato chiuso un centro estivo perché l'assistente di un b… - ManuelaMbramba : A #Riccione il mare è brutto. E se ne può parlare. Ma a Riccione la vacanza è sacra. Che tu sia ricco o meno, bimbo… - pantareipantare : Dio che rabbia. Un giorno a cambio con la mia vita , con mio figlio. Un giorno . Glielo dite voi cos'è la scuola pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo disabile

ViaggiNews.com

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI La scomparsa di Thaddeus Sran: le indagini della Polizia sul povero bimbo disabile Nonostante il ritrovamento di un cadavere che ...Da circa una settimana Fiona, la gattina di un bambino affetto da grave disabilità, si è smarrita in via Scite, nella zona tra Gravitelli e la clinica Cot. Si tratta di una gatta persiana di colore gr ...