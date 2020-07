Autostrade, è presto per dire chi ha vinto (Di sabato 25 luglio 2020) Per il futuro di Autostrade, il difficile viene adesso. Il percorso per la parziale rinazionalizzazione sarà lungo, durerà certamente più del governo che ha preso una decisione tutta politica, di per sé preoccupante perché torna ad allargare spazi di statalismo già incombenti (Ilva, Alitalia). I due protagonisti - Atlantia costretta ad uscire, Cassa depositi e prestiti costretta ad entrare - non hanno fatto un’operazione di mercato. Se liberi di scegliere, avrebbero fatto tutt’altro. Hanno ceduto alla forza del decisore pubblico, e Aspi (non Atlantia, però) era oggettivamente dalla parte del torto. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade presto Autostrade, è presto per dire chi ha vinto L'Eco di Bergamo La manifestazione dei No Tav a San Didero: “Non vogliamo il nuovo autoporto”

SAN DIDERO. La tre giorni organizzata a Bussoleno dal movimento No-Tav ha animato dalle 11 di stamattina, sabato 25 luglio, la sua prima iniziativa di protesta. Oltre un centinaio di attivisti si è si ...

Autostrade, i fondi stranieri contro il governo

di Antonio TroiseLa battaglia su Autostrade rischia di trasferirsi presto dai palazzi della politica alle aule del tribunale. A fare la prima mossa gli investitori privati presenti nel capitale di Atl ...

