Ardea, la Pomar vince il ricorso al Tar: potrà riaprire, annullata l'ordinanza di chiusura del Sindaco (Di sabato 25 luglio 2020) Il Tribunale Amministrativo del Lazio si è espresso ieri sul caso riguardante la Pomar di Ardea, fatta chiudere dal Sindaco Mario Savarese nel novembre scorso. L'azienda infatti, che produce energia elettrica dal biogas, aveva impugnato l'ordinanza e ora il TAR le ha dato ragione. «Nessuna situazione di pericolo» Da un lato i giudici hanno evidenziato che, «tanto dall'ordinanza impugnata quanto dalla documentazione versata in atti non consta nessuna concreta ed obiettiva evidenza idonea a comprovare la sussistenza di una situazione di pericolo, con altrettanto indimostrata inidoneità degli strumenti ordinari per far fronte alle criticità rilevate, suscettibili di regolarizzazione». In tal senso anche se «le valutazioni espresse dalla ASL abbiano fatto emergere ...

