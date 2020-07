Alex Zanardi, come sta: “Non cadiamo nel pessimismo” (Di sabato 25 luglio 2020) come sta Alex Zanardi, dopo che nelle scorse ore sono peggiorate le sue condizioni: “Non cadiamo nel pessimismo”, le parole del medico. Robusto Biagioni, il medico di emergenza e responsabile del 118 della zona di Grosseto, che per primo in eliambulanza soccorse il 19 giugno Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico dell’handbike, … L'articolo Alex Zanardi, come sta: “Non cadiamo nel pessimismo” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : Non ci sarà un bollettino medico oggi per Alex Zanardi dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'atleta si trova… - HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - destefanoaless : RT @RaiSport: Fino a ieri sera non è servita intubazione per Alex #Zanardi L'ufficio comunicazione dell'ospedale San Raffaele fa sapere ch… - anna_annie12 : Alex Zanardi, la prima notte in terapia intensiva al San Raffaele è trascorsa tranquilla | Sky TG24 -