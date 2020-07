Usa, onorevole Ocasio-Cortez: “Non mi hanno cresciuta per accettare abusi” (Di venerdì 24 luglio 2020) Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata degli Stati Uniti, ha risposto per le rime ad un collega che le aveva rivolto offese sessiste La deputata Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane che abbia mai occupato un posto al Congresso degli Stati Uniti, ha denunciato durante il suo discorso un suo collega. L’uomo, il deputato repubblicano Ted … L'articolo Usa, onorevole Ocasio-Cortez: “Non mi hanno cresciuta per accettare abusi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

giufragio : @BelpietroTweet Pur sapendo che non c'è nessuna gaffe dell'onorevole Castelli del M5S, bensì solo la libera denigra… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa onorevole Usa, onorevole Ocasio-Cortez: “Non mi hanno cresciuta per accettare abusi” Inews24