Ultime Notizie Roma del 24-07-2020 ore 20:10 condizioni cliniche Instabili per questo Alex Zanardi è stato trasferito dalla struttura di Villa Beretta all'ospedale San Raffaele di Milano dove era Ricoverato in terapia intensiva la notizia in una nota di Claudio Zanon direttore sanitario dell'ospedale a cui fa riferimento Villa Beretta Che aggiunge che non avranno rilasciato ulteriori informazioni sul caso la Nadia è stato vittima il 19 giugno scorso di un terribile incidente vicino senza durante una gara non competitiva quando la sua handbike aveva invaso la carreggiata opposta un camion lo aveva investito ricoverato nell'ospedale di Siena il 21 luglio era stato trasferito per l'avvio di una lunga fase di riabilitazione nella struttura del lecchese

