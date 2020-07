Trucco in spiaggia: tutto quello che c’è da sapere (Di venerdì 24 luglio 2020) Trucco in spiaggia sì o no? La questione è molto soggettiva, e divide: c’è chi sotto il sole non sopporta nulla sulla pelle se non l’imprescindibile schermo solare, e chi senza una spennellata di terra o fondotinta, per quanto light, si sente “nuda”. In genere, non ci sono vie di mezzo. E, in entrambi i casi, alcuni pro e contro da sapere. Il make up solare infatti è una nicchia del settore che ogni estate guadagna punti, ma non sempre si sa come utilizzare. Trucco in spiaggia: bb cream, basi e stick sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna

Revolut58968109 : @MadameA02 Sarà che vivo vicino al mare Ma W l'estate il sole cocente le docce le chiacchierate a notte fonda i fal… - Vivodisogniebas : RT @YourAbruzzo: Non c’è trucco non c’è inganno! L’acqua che bagna la splendida spiaggia di ciottoli di Punta Ferruccio a Ortona è davvero… - claudosky : RT @YourAbruzzo: Non c’è trucco non c’è inganno! L’acqua che bagna la splendida spiaggia di ciottoli di Punta Ferruccio a Ortona è davvero… - cristianaprato : RT @rosi78na: Comm s po fa In spiaggia con trucco, orecchini, collane,anelli,bracciali,cavigliere...?? A me pur o custum m ra fastidio?? - alessiomagno1 : RT @rosi78na: Comm s po fa In spiaggia con trucco, orecchini, collane,anelli,bracciali,cavigliere...?? A me pur o custum m ra fastidio?? -

Ultime Notizie dalla rete : Trucco spiaggia Zenna, “l'ultima spiaggia“ d'Italia si rifà il trucco Varesenews Barbara D’Urso senza trucco: la [FOTO] incanta i fan della conduttrice

su spiagge cristalline, in campagna immersa in oasi da mozzare il fiato. E, in questa serie di scatti, la conduttrice si è mostrata anche al naturale, senza un filo di trucco.ù Barbara D’Urso ...

Rossetti estivi no transfer, waterproof e resistenti a tutto. Dall’acqua alla mascherina

Rossetti estivi resistenti all’acqua, al caldo, al sudore, alle mascherine e a tutto ciò che l’estate comporta. Non restano che loro a salvare le “lipstick women”, una donna su tre nel mondo che ogni ...

su spiagge cristalline, in campagna immersa in oasi da mozzare il fiato. E, in questa serie di scatti, la conduttrice si è mostrata anche al naturale, senza un filo di trucco.ù Barbara D’Urso ...Rossetti estivi resistenti all’acqua, al caldo, al sudore, alle mascherine e a tutto ciò che l’estate comporta. Non restano che loro a salvare le “lipstick women”, una donna su tre nel mondo che ogni ...