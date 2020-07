Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Colin Trevorrow: “Non poterlo dirigere mi ha spezzato il cuore” (Di venerdì 24 luglio 2020) Colin Trevorrow ha parlato della sua breve esperienza lavorativa all'interno del mondo di Star Wars, di cui doveva realizzare Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Colin Trevorrow ha parlato della sua breve esperienza lavorativa all'interno del mondo di Star Wars, di cui doveva realizzare l'Episodio IX, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ammettendo che non poterlo fare gli ha spezzato il cuore. Come riportato da USA Today, il cineasta è stato ospite di un panel virtuale del Comic-Con di San Diego, insieme ai colleghi Joseph Kosinski e Robert Rodriguez. Colin ... Leggi su movieplayer

