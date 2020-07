Serie A: le partite della trentaseiesima giornata su Sky e DAZN (Di venerdì 24 luglio 2020) Ronaldo Nuovo weekend di Serie A, che arriva alla trentaseiesima giornata del campionato di calcio 2019/20. Ecco quali partite trasmetterà Sky e quali il servizio di streaming online DAZN. Serie A 2019/20: dove seguire le partite della trentaseiesima giornata Il turno si apre questa sera con l’incontro di San Siro tra Milan e Atalanta. Chiude domenica sera la Juventus, che dopo il primo match ball scudetto fallito contro l’Udinese, ci proverà in casa con la Sampdoria. Nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV delle partite: Venerdì 24 luglio ore 21.45 Milan-Atalanta, diretta SkySport Serie A e SkySport 251 Sabato 25 luglio ore 17.15 ... Leggi su davidemaggio

