Renzi insiste: “Sul referendum avevamo ragione noi, serviva all’Italia”. Poi gongola: “Io sono uno che i giochi in parlamento li fa” (Di venerdì 24 luglio 2020) “sono convinto che quel referendum serviva all’Italia – il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso della presentazione del suo libro “La Mossa del Cavallo” a Napoli torna così a parlare del referendum che lo ha visto sconfitto -. Con una vera democrazia dell’alternanza non avremmo un presidente del consiglio che oggi sta con Zingaretti e ieri con Salvini, ma non per colpa sua, perché è la democrazia parlamentare… e ve lo dice uno che i giochi in parlamento li fa”. L'articolo Renzi insiste: “Sul referendum avevamo ragione noi, serviva all’Italia”. Poi gongola: ... Leggi su ilfattoquotidiano

