Messi all'Inter: sogno (e basta) d'estate (Di venerdì 24 luglio 2020) La suggestione di un trasferimento di Leo Messi dal Barcellona all'Inter è tornata prepotente nel cuore dell'estate, dopo aver fatto capolino anche in primavera nel pieno del lockdown quando le parole dell'ex patron Moratti avevano acceso un faro su un'operazione bella e impossibile. A dare consistenza alla suggestione è stata la richiesta avanzata da Jorge Messi, padre di Leo, di prendere la residenza a Milano. Documentazione presentata nei mesi scorsi e che riguarda la volontà di andare a vivere in una casa nei pressi della sede dell'Inter, in una delle zone più ricche ed esclusive della città, quella dei grattacieli di Porta Nuova.La voce ha (ri)cominciato a girare vorticosamente ma l'Inter ha smentito l'idea di una trattativa passata o presente con ... Leggi su panorama

