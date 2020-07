Malesia, 20 rohingya condannati alle frustate per “immigrazione irregolare” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un tribunale malese ha deciso di mostrare al mondo tutto il disprezzo possibile per la tragedia del popolo rohingya, perseguitato dal governo di Myanmar, le cui forze armate si sono macchiate di crimini contro l'umanità. Ai sensi della Legge sull'immigrazione, risalente a oltre mezzo secolo fa, 31 rohingya – tra cui donne e minorenni – soccorsi nel mese di aprile su una nave alla deriva su cui erano a bordo in oltre 200 – sono stati condannati a sette mesi di carcere e, per 27 di loro, alla (...) - Mondo / Immigrazione, Migranti, , Malesia Leggi su feedproxy.google

Brevi dal mondo: Sudan, Palestina, India, Malesia

Si è aperto ieri a Khartoum il processo all’ex presidente del Sudan Omar al-Bashir per il golpe del 1989 contro l’allora primo ministro Sadiq al-Mahdi. A più di un anno dalla sua deposizione a seguito ...

