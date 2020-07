Maddie McCann, spunta una nuova testimone: “E’ viva, l’ho vista” (Di venerdì 24 luglio 2020) Una donna portoghese afferma di aver visto Maddie McCann qualche anno fa, la bimba scomparsa sarebbe stata adottata da una coppia tedesca. Negli ultimi mesi il caso Maddie McCann è balzato nuovamente all’attenzione dei media per via di un risvolto investigativo che sembra portare al colpevole del rapimento. Secondo la polizia tedesca, infatti, la bimba … L'articolo Maddie McCann, spunta una nuova testimone: “E’ viva, l’ho vista” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

DanielaColi2 : Mancava la paginata del @Corriere su Maddie McCann, bimba brit rapita in Portogallo nel 2007 in vacanza. E' diventa… - Triplete12 : RT @Corriere: Sul magazine in edicola venerdì 24 luglio, la ricostruzione delle indagini sul rapimento della bambina e dei movimenti del 43… - cuiprodestp : RT @Corriere: Sul magazine in edicola venerdì 24 luglio, la ricostruzione delle indagini sul rapimento della bambina e dei movimenti del 43… - Corriere : Sul magazine in edicola venerdì 24 luglio, la ricostruzione delle indagini sul rapimento della bambina e dei movime… - enr_gav : RT @7Corriere: La copertina del numero di @7Corriere in edicola e nell'edizione digitale del 'Corriere' da venerdì 24 luglio è dedicata al… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann Tutti i colpevoli del caso Maddie Corriere della Sera Maddie McCann, il sospettato indagato anche per la scomparsa di un altro bambino nel 1995

Christian Brueckner, uno dei sospettati nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, è ora indagato dalla polizia olandese anche per la sparizione di un altro bambino avvenuta nel 1995. Si ...

La polizia portoghese riapre un caso di stupro di una turista irlandese: sospettato Christian Brueckner

La 37enne Hazel Behan, viveva nel 2004 in Algarve, regione meridionale del Portogallo, quando all’età di 21 anni subì un’aggressione da uno sconosciuto mascherato e armato di machete nel suo appartame ...

Christian Brueckner, uno dei sospettati nel caso della scomparsa della piccola Madeleine McCann, è ora indagato dalla polizia olandese anche per la sparizione di un altro bambino avvenuta nel 1995. Si ...La 37enne Hazel Behan, viveva nel 2004 in Algarve, regione meridionale del Portogallo, quando all’età di 21 anni subì un’aggressione da uno sconosciuto mascherato e armato di machete nel suo appartame ...