La bevanda antiossidante per le donne: a base di more e salvia (Di venerdì 24 luglio 2020) La bevanda antiossidante per le donne: a base di more e salvia. La salvia Le foglie di salvia (ma anche delle altre piante della famiglia della menta, per esempio il rosmarino) sono ricche di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie che possono proteggere contro i radicali liberi. Dal punto di vista femminile, in particolare, la salvia è indicata per il trattamento dei disturbi della menopausa. Costituisce infatti un’alternativa naturale ai trattamenti ormonali a base di estrogeni sintetici e inoltre allevia in maniera significativa disturbi legati alla menopausa, come nausea, vertigini e vampate. Per le puerpere, poi, si dice che la salvia possa essere utile quando tentano di smettere ... Leggi su pianetadonne.blog

Ultime Notizie dalla rete : bevanda antiossidante La bevanda antiossidante per le donne: a base di more e salvia NonSoloRiciclo Colazione sana e nutriente: come si fa e quali sono i cibi da evitare

La colazione, nonostante sia il pasto più importante della giornata, deve essere assunta con criterio. La prima colazione è il pasto fondamentale per affrontare con energia l’intera giornata. Nonostan ...

Olio di semi d’uva: i benefici e dove ordinarlo

L’uva, frutto tipico della stagione autunnale, ha diversi benefici in quanto è ricca di antiossidanti, stimola e aumenta la circolazione sanguigna aiutando il cuore a funzionare nel modo migliore. Il ...

La colazione, nonostante sia il pasto più importante della giornata, deve essere assunta con criterio. La prima colazione è il pasto fondamentale per affrontare con energia l’intera giornata. Nonostan ...L’uva, frutto tipico della stagione autunnale, ha diversi benefici in quanto è ricca di antiossidanti, stimola e aumenta la circolazione sanguigna aiutando il cuore a funzionare nel modo migliore. Il ...