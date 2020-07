Intervista a Tsovinar Hambardzumyan: "Mkhitaryan mi ha fatto tifare Roma" (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma - Per un calciatore non sempre è facile legarsi a un Paese, una città, soprattutto se è un professionista abituato a girare il mondo. Henrikh Mkhitaryan in pochi mesi si è diventato uno dei ... Leggi su corrieredellosport

Intervista a Tsovinar Hambardzumyan: "Mkhitaryan mi ha fatto tifare Roma"

S. E. Tsovinar Hambardzumyan è stata da poco nominata ambasciatore della Repubblica d'Armenia in Italia. E’ fiera del suo connazionale e ne parla in questa intervista esclusiva. «Per noi è motivo di ...

