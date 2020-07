Inter, Conte: «Grande rispetto per il Genoa. Obbligato a fare rotazioni» (Di venerdì 24 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv alla vigilia della trasferta contro il Genoa. rispetto Genoa – «Al di là dell’avversario, dobbiamo guardare in casa nostra e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. Abbiamo avuto poco tempo per studiare il Genoa, c’è Grande rispetto per l’avversario. Nicola è un bravissimo allenatore che si è calato benissimo in un ambiente che conosceva: ha idee e voglia di fare. Loro a gennaio hanno voluto aumentare il tasso di esperienza, stanno lottando per non retrocedere ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterFiorentina, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - GoalItalia : Antonio Conte spiega all'Inter che c'è differenza ?? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Se i ragazzi sono usciti delusi dal campo vuol dire che hanno la giusta fame' ??? Le parole di… - junews24com : Conte: «Hanno fatto finire il campionato in modo complesso» - VIDEO - - notiziasportiva : #Inter, #Conte su #Eriksen: 'È al centro del gioco, ormai è inserito' -