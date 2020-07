In Europa continua a mancare una visione unitaria (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo lunghi negoziati, il Consiglio europeo è giunto a un’intesa circa la struttura del Next Generation EU Plan, approvando anche il quadro pluriennale di bilancio comunitario 2021-2027.Si tratta di un’intesa storica, poiché vengono messi a disposizione del piano di rilancio 750 miliardi di euro, finanziati con l’emissione di Eurobond. E proprio qui si impernia la rilevanza dell’intesa, poiché con tale accordo viene segnato l’esordio di una forma di mutualizzazione di debito tra i paesi membri, a trattati invariati. Fino a qualche mese fa, l’ipotesi di poter fare debito europeo per sostenere direttamente la domanda aggregata di stati in difficoltà congiunturale era quasi inimmaginabile.Durante il summit di Bruxelles si sono riuscite infatti a vincere le reticenze dei paesi del Nord, che storicamente temono un uso ... Leggi su huffingtonpost

