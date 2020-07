Il Segreto, anticipazioni oggi 24 luglio: Pepa in difficoltà (Di venerdì 24 luglio 2020) anticipazioni e trama “Il Segreto”, puntata del 24 luglio 2020. Che cosa vedremo nella replica su Canale 5 alle 15.40 circa? Pepa, profondamente umiliata per l’equivoco accaduto con Angustias e Tristan, deve fare anche i conti con Don Anselmo che si è messo a scavare nel suo passato per conto di Angustias. Pedro è agitato per la festa da ballo. All’inizio il party sembra un fiasco totale, maArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 24 luglio: Pepa in difficoltà dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

