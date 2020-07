"I clandestini devono andare via. Soltanto Salvini...". Nonna Rosa, il trionfo del leader leghista: "Fermiamo questo crimine" (Di venerdì 24 luglio 2020) Tra chi si schiera senza indugi al fianco di Matteo Salvini c'è Nonna Rosa, che di anni ne ha 90. E a presentarla al "grande pubblico" è proprio il leader della Lega, impegnato a Lampedusa, ora bersaglio di sbarchi di immigrati a raffica. "Oggi con Nonna Rosa, 90 anni, lampedusana da una vita", premette il leader della Lega. Dunque, Salvini dà conto delle parole della anziana signora: "I clandestini devono andare via. Basta, siamo stanchi. Accogliamo da 30 anni, abbiamo già fatto la nostra parte. Solo Salvini può aiutarci", conclude. E su Twitter, Salvini la ringrazia così: "Grazie per la fiducia, ce la metterò tutta per ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : clandestini devono Coronavirus in Campania, cinque nuovi casi: sono clandestini Il Fatto Vesuviano Per i migranti il governo studia un "sussidio di sostentamento"

Si darebbe un sostegno economico, pagato dagli italiani in difficoltà, a chi ha violato le regole venendo nel nostro Paese da clandestino per evitare che gli stessi commettano un secondo reato?

150 motociclisti nei guai nel padovano: flashmob non autorizzato e (sembra) corse clandestine

Manifestazione non autorizzata, mancato rispetto delle restrizioni anti Covid-19 ed effettuazione di corse clandestine: sono questi i capi d'accusa contestati ai motociclisti pizzicati durante (così è ...

