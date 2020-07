Halo Infinite su Xbox Series X? La demo gameplay girava su PC (Di venerdì 24 luglio 2020) La presentazione di Halo Infinite di ieri non era in esecuzione su Xbox Series X. Microsoft ha confermato che la demo girava su un PC con specifiche simili a quelle di Series X.Le demo di gioco in esecuzione su PC piuttosto che sull'hardware ufficiale non sono fuori dall'ordinario, ma è abbastanza strano che Microsoft abbia deciso di mostrare uno dei titoli di punta su PC, anche con specifiche comparabili. Chiaramente, il titolo è stato giocato con un controller Xbox, poiché presentava le stesse istruzioni per i pulsanti.I fan probabilmente non avrebbero notato molta differenza se la demo gameplay fosse stata in esecuzione su Series X, poiché la console ha ... Leggi su eurogamer

Halo Infinite Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Halo Infinite