Halo Infinite: i dettagli della storia fanno pensare ad una sorta di soft reboot (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella giornata di ieri Microsoft attraverso il suo Xbox Games Showcase, ha mostrato un trailer ed un filmato di gameplay dedicato ad Halo Infinite.In queste ore sono comparsi nuovissimi dettagli sulla storia che indicano come Halo Infinite sia una sorta di soft reboot della serie, adatta quindi anche per chi non ha familiarità con la serie. Sulle pagine di IGN si legge: "Halo Infinite è ambientato molti anni dopo la fine di Halo 5, con Cortana sparita nel nulla e Master Chief alla deriva nello spazio. Il Pilota, il cui nome sarà ovviamente rivelato nel corso della campagna, scorge la presenza di Master Chief, come ... Leggi su eurogamer

