Formula 2, Binotto avverte Mick Schumacher: “arriverà in Formula 1 quando riterremo i suoi progressi sufficienti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Mick Schumacher continua a lavorare e a migliorarsi per approdare un giorno in Formula 1, realizzando quello che è il sogno della sua carriera. Charles Coates/Getty ImagesToccherà alla Ferrari decidere quando fargli compiere questo salto, visto che il giovane tedesco fa parte della FDA, l’Academy del Cavallino. Sul futuro del figlio del Kaiser si è soffermato Binotto, sottolineando come Mick dovrà produrre risultati per sbarcare nel circus: “credo che Mick stia facendo bene, sicuramente è più competitivo rispetto allo scorso anno. Dopo una prima stagione di apprendistato adesso sta mostrando i suoi progressi. Ha mostrato una bella crescita sin dall’inizio ... Leggi su sportfair

