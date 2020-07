Ex di Gemma Galgani si consola in un nuovo reality (SCOOP) (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ex di Gemma Galgani pronto per un reality Da Uomini e Donne al reality il passo è breve, ne sanno qualcosa Giulia De Lellis, Andrea Damante e Onestini. A quanto pare, a breve partirà un nuovo programma o meglio un nuovo reality Affinity! Tra i nomi spuntano tanti personaggi famosi e secondo alcune indiscrezioni anche un ex corteggiatore di Gemma Galgani. Chi sarà? Le primissime registrazioni si terranno ad Agosto, i presentatori saranno la transgender Manila Gorio e il famoso chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Dovrebbero partecipare 28 vip che dovranno vivere in stile “reality” 24 ore su 24″. L’obiettivo sarà quello di cercare di stabilire qualsiasi tipo di ... Leggi su kontrokultura

Notiziedi_it : È crisi tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Sirius svela come vanno le cose con la dama - bertazzo_ilaria : RT @Tristan__esdpv: Che voglia di vedere arrivare Fabiano dal mare su una barca in stile Gemma Galgani #TemptationIsland - effehoppus : RT @Tristan__esdpv: Che voglia di vedere arrivare Fabiano dal mare su una barca in stile Gemma Galgani #TemptationIsland - Tristan__esdpv : Che voglia di vedere arrivare Fabiano dal mare su una barca in stile Gemma Galgani #TemptationIsland - GretaSmara : RT @darveyfeels_: Facciamo arrivare Adriana Volpe come se fosse una Gemma Galgani qualunque, per tutto quello che sta vedendo Antonella ha… -