Douglas Costa, la risonanza magnetica evidenzia un problema muscolare (Di venerdì 24 luglio 2020) Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica per capire l’entità del problema Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica per capire l’entità del problema. Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus sul referto medico. I RISCONTRI CLINICI- Come riporta il comunicato sul sito ufficiale della Juventus, la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

juventusfc : A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Cuadrado, Coccolo, Demiral, Pjanic, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Olivieri,… - DiMarzio : Stagione finita per #DouglasCosta - forumJuventus : ?? Infortunio muscolare per Douglas Costa, out 15 giorni poi nuovi accertamenti ?? - Nando9687 : RT @IntSolo: Sensi e Douglas Costa li avete mai visti insieme nello stesso momento? ?? - IntSolo : Sensi e Douglas Costa li avete mai visti insieme nello stesso momento? ?? -