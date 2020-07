Cleanskin il thriller britannico con Sean Bean stasera sabato 25 luglio su Rai 4 (Di venerdì 24 luglio 2020) Cleanskin stasera sabato 25 luglio su Rai 4 il thriller britannico con Sean Bean Cleanskin sabato 25 luglio su Rai 4 un thriller britannico con Sean Bean e Charlotte Rampling che affronta il tema del terrorismo islamico in Gran Bretagna. Cleanskin è un termine usato per indicare un agente di polizia impiegato per la prima volta come infiltrato, dopo gli attentati del 2005 la stampa britannica ha usato quel termine per attentatori non segnalati come potenziali tali o non schedati. Regia e sceneggiatura del film sono di Hadi Hajaig, il film non è uscito in sala in Italia e in altri paesi eruopei ma ... Leggi su dituttounpop

