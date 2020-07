Ciclismo, 38 corridori italiani in quarantena fino all’11 agosto: erano in gara nel Sibiu Tour (Di venerdì 24 luglio 2020) In seguito ad un incremento di contagi da Covid-19 in Romania e in Bulgaria, l’Italia ha scelto la via della prudenza e, come spiegato su Twitter dal ministro della Salute Roberto Speranza, chiunque faccia rientro da uno di questi due paesi sarà costretto ad osservare un periodo di quarantena. Una notizia apparentemente poco importante per lo sport, se non fosse che 38 ciclisti italiani fossero impegnati nel Sibiu Tour, proprio in Romania. Tutti i corridori, non appena faranno rientro nella penisola, saranno quindi costretti a sottoporsi alla quarantena ed a saltare numerose corse, essendo ai box fino all’11 agosto. Di seguito i nomi dei 38 ciclisti: Riccardo Stacchiotti, Simone Bevilacqua, Leonardo Tortomasi, Luca Wackermann, ... Leggi su sportface

Una notizia apparentemente poco importante per lo sport, se non fosse che 38 ciclisti italiani fossero impegnati nel Sibiu Tour, proprio in Romania. Tutti i corridori, non appena faranno rientro nella ...

Sesto Fiorentino, 24 luglio 2020 – Ricordando un personaggio carismatico del ciclismo come Alfredo Martini, torna sulle strade di Sesto Fiorentino, dove Alfredo abitava, la cronoscalata nel suo nome c ...