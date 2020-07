Automobilista investe bimbo di 8 anni: il piccolo è in fin di vita (Di venerdì 24 luglio 2020) Un guidatore è stato arrestato dopo aver investito un bimbo di 8 anni: il piccolo si trova in ospedale e sta lottando per rimanere in vita. Un incidente d’auto avvenuto ieri sera intorno alle 20 (fuso orario di Londra) potrebbe essere fatale ad un bimbo di appena 8 anni. La notizia è stata riportata da … L'articolo Automobilista investe bimbo di 8 anni: il piccolo è in fin di vita è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rudemedur : @FARAONE655 @Fruscio1968 @19mario59 @RepubblicaTv Intanto i medici, salvo qualcuno uscito di mente, non uccidono ma… - Cicloweb_it : Follia in Colombia, un automobilista investe un corridore di proposito -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilista investe Follia in Colombia, un automobilista investe un corridore di proposito Cicloweb.it Allarme sulle strade di San Fermo

L’animale è stato urtato da un’auto in via Ravona mercoledì mattina. accudito dai passanti, si è poi rialzato, allontanandosi L’amato daino, ormai una mascotte per tutti gli abitanti dell’area di San ...

Bimbo di sei anni investito sul lungomare, identificato e arrestato l’automobilista

Si tratta di un 40enne che sabato sera scorso ha travolto un ragazzino procurandogli la rottura della clavicola ed escoriazioni varie BRUZZANO ZEFFIRO (RC) – I carabinieri hanno individuato l’uomo che ...

L’animale è stato urtato da un’auto in via Ravona mercoledì mattina. accudito dai passanti, si è poi rialzato, allontanandosi L’amato daino, ormai una mascotte per tutti gli abitanti dell’area di San ...Si tratta di un 40enne che sabato sera scorso ha travolto un ragazzino procurandogli la rottura della clavicola ed escoriazioni varie BRUZZANO ZEFFIRO (RC) – I carabinieri hanno individuato l’uomo che ...