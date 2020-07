Attrazioni marziane (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Pianeta rosso è, da sempre, il regno dell'utopia. E l'invio, quest'estate, di una serie di sonde di vari Paesi per esplorarlo, riflette sì un obiettivo scientifico. Ma, ancora di più, lo slancio per trovare un nuovo universo dove ricominciare a vivere.Trenta giorni, nella migliore delle ipotesi. Tanto dura la cosiddetta «finestra di lancio», cioè il lasso di tempo utile per inviare un mezzo spaziale verso Marte, approfittando della vicinanza del pianeta alla Terra. Il viaggio dura mediamente tra gli 8 e i 9 mesi, e se si perde l'occasione giusta si rischia di renderlo molto più lungo e, di conseguenza, estremamente più oneroso. La «finestra», quest'anno, si è aperta all'inizio di luglio, e i nuovi conquistatori dello spazio si sono fatti trovare pronti.Quasi tutti almeno. La missione ExoMars 2020 dell'Unione ... Leggi su panorama

