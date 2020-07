Artusi, La strada del Pellegrino (Di sabato 25 luglio 2020) Lo avevano soprannominato Il Passatore per via del mestiere del padre, traghettatore di gente e merci da una sponda all’altra del Lamone, che scorre tra Romagna e Toscana. A quel soprannome, nella poesia Romagna, Giovanni Pascoli aggiunse l’aggettivo ‘cortese’, rafforzando così il mito del brigante gentiluomo. Brigante, infatti, era Stefano Pelloni, nato a Boncellino di Bagnacavallo nel 1824 e morto in un agguato della polizia pontificia a Russi, dintorni di Ravenna, il 24 marzo 1851. Ma con la famiglia Artusi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Artusi strada Artusi, La strada del Pellegrino | il manifesto Il Manifesto "Artusiana: ’contapersone’ agli ingressi"

"Una festa particolare, in primis perché è l’anno del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820 ... Per quanto riguarda gli spettacoli, non saranno itineranti per strada, come lo ...

SCI NORDICO, STAFF SODDISFATTO DEL PRIMO RITIRO STAGIONALE. IN SQUADRA ARTUSI E LE SORELLE ROSSI

LIVIGNO – Concluso il primo collettivo della formazione dello sci nordico griffata Comitato Fisi Alpi Centrali. A Livigno la prima dell’era di Corrado Vannini, nuovo allenatore della formazione degli ...

"Una festa particolare, in primis perché è l’anno del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi (4 agosto 1820 ... Per quanto riguarda gli spettacoli, non saranno itineranti per strada, come lo ...LIVIGNO – Concluso il primo collettivo della formazione dello sci nordico griffata Comitato Fisi Alpi Centrali. A Livigno la prima dell’era di Corrado Vannini, nuovo allenatore della formazione degli ...