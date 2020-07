Traffico Roma del 23-07-2020 ore 09:00 (Di giovedì 23 luglio 2020) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverde Roma audio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 22-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Velletri, romana resta schiacciata sotto l'auto ribaltata: è gravissima

Velletri, incidente stradale alle 16.30 sulla circonvallazione Appia Sud tra una Fiat Panda guidata da una donna romana di 53 anni e una Alfa 147 condotta da una giovane di 34 anni, di Velletri. L'imp ...

Roma, furti e rapine a Trastevere: presa baby gang

I carabinieri della stazione Roma Trastevere hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Roma, su r ...

