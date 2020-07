Temptation Island: la reazione scioccante di Antonella Elia (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutto pronto per la quarta puntata di Temptaion Island che ha ormai consolidato i rapporti tra fidanzati e tentatori e dove i sentimenti sono nel pieno del loro test. Tra le coppie nip anche due conosciute come quella di Antonella Elia e Pietro delle Piane il cui amore è stato reso noto nel corso della partecipazione dell’ex showgirl al Grande Fratello Vip e quella apparentemente più matura di Manila Nazzaro e Lorenzo Amorouso. Secondo quanto anticipato dalla pagina social del programma questa sera vedremo un’Antonella Elia decisamente scossa, dopo aver sentito il suo fidanzato definirla arida a quanto pare vedrà un ulteriore video che la scioccherà. “Mamma mia ma cosa sta facendo? No non ci credo” queste le prime parole dell’ex gieffina ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Temptation Island: la reazione scioccante di Antonella Elia - zazoomblog : Temptation Island Pietro tradisce Antonella: “Cercava un posto in cui fare l’amore” (VIDEO) - #Temptation #Island… - litaslife_026 : RT @nolocalsplease: Lorenzo opinionista sta a Temptation Island come Gaia Gozzi sta ad Amici. #TemptationIsland - Sara51487708 : RT @louismysassy97: IO CHE MI IMMAGINO HARRY IN HOTEL A ROMA STRAVACCATO SUL DIVANO CHE SI GUARDA TEMPTATION ISLAND #ONEDIRECTIONBREAKSTHEI… - _carminep : a non vedere temptation island siamo rimasti io ed io #Tiziaparty -