Stato di emergenza, la proroga ci sarà ma il Governo non dice nulla, per ora (Di giovedì 23 luglio 2020) La proroga dello Stato d’emergenza sino al 31 ottobre, attesa durante il Cdm di ieri sera, non è stata formalizzata dal Governo. Il Premier Conte, che aveva annunciato un passaggio parlamentare, sarà presto in Aula con il nuovo provvedimento. Il Consiglio dei Ministri svoltosi nella serata di ieri non ha discusso della proroga dello Stato … L'articolo Stato di emergenza, la proroga ci sarà ma il Governo non dice nulla, per ora proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - SergioCosta_min : In questo momento il #Governo ha votato lo stato di emergenza per rimuovere le #ecoballe di rifiuti, nel Golfo di F… - Corriere : Stato di emergenza fino al 31 ottobre: il governo decide stasera sulla proroga - maryfagi : RT @CesareSacchetti: Convocare un consiglio dei ministri di notte per decidere se prorogare lo stato di emergenza e continuare con la ditta… - ZenatiDavide : Governo, via libera a richiesta di scostamento di bilancio da 25 miliardi. Non formalizzata la proroga dello stato… -