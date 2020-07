Serie A, Bologna, record negativo: prende gol da 30 partite (Di giovedì 23 luglio 2020) Non era la trasferta di Bergamo , sul campo della squadra più in forma e più prolifica del campionato, il posto giusto per provare a spezzare la Serie negativa delle partite con almeno un gol al ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Serie Bologna Bologna e il record "indifendibile": prende gol da 30 partite La Gazzetta dello Sport Il Lecce non molla. Liverani: “Dobbiamo fare il massimo”. Sugli infortunati, “Non ci saranno recuperi”

Se il Genoa avesse perso contro la Sampdoria, la serata avrebbe avuto un altro sapore; il Lecce vince e manda il Brescia all’inferno, ora matematicamente in serie B, ma resta a -4 dal Genoa ed è costr ...

Naso avanti della Dea, Inter come rispondi con la Viola? Il testa a testa per il 2° posto

È bastato il gol di Muriel all’Atalanta per mettere il naso avanti. Pratica Bologna risolta e una notte al secondo posto. Il testa a testa con l’Inter verso la medaglia d’argento del campionato ha tut ...

