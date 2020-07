Seoul vuol riavviare dialogo con NordCorea, puntando su sorella di Kim (Di giovedì 23 luglio 2020) Lee In-young è probabilmente il membro del governo sudcoreano chiamato ad affrontare il compito più difficile: riaprire le porte del negoziato con la Corea del Nord, in un momento di nuovo irrigidimento sui due lati del 38mo Parallelo. Il ministro dell'Unificazione nominato ha affrontato oggi l'udienza parlamentare di conferma a Seoul e ha buttato giù una serie di idee per riaprire il dialogo con Pyongyang, sostenendo di aver percepito un segnale positivo da Kim Yo Jong, la potente sorella minore del leader supremo Kim Jong Un, che si propone come nuovo canale di comunicazione. Dopo le speranze del 2018 e dell'inizio 2019, il processo negoziale che avrebbe dovuto portare alla denuclearizzazione della Penisola coreana e alla pace tra Stati uniti e Corea del Nord appare spento.La Corea del Nord è tornata a ... Leggi su ilfogliettone

giapmos : #Seoul vuol riavviare dialogo con Nord, puntando su sorella di #Kim - Seoul_ItalyBTS : #JIMIN: Ah! Che ci vuol fare vedere molte cose diverse. Ok, per concludere, penso tutto rimandi ai nostri album. No… - taeavecookies : @1973Crissy aah capito.. vabbè dai anche se ora è a seoul vuol dire che prima era con la sua famiglia, quindi prima… - Yoongi_Iero : RT @kttaer: COSA VUOL DIRE MARCO SEOUL MAFIA FARÀ UNA PUBBLICITÀ CON SEOJOON UAGLIU MI PIGLIA IL PANICO PWR PIACETE - ValentinaCalab9 : RT @kttaer: COSA VUOL DIRE MARCO SEOUL MAFIA FARÀ UNA PUBBLICITÀ CON SEOJOON UAGLIU MI PIGLIA IL PANICO PWR PIACETE -

Ultime Notizie dalla rete : Seoul vuol Seoul vuol riavviare dialogo con Nord, puntando su sorella di Kim askanews Oltre il 5G: ecco i piani di Samsung per il 6G

Le reti 5G non sono ancora arrivate in tanti paesi, ma Samsung già pensa alla tecnologia di prossima generazione della connessione mobile. Anticipando i tempi, il gigante tech sudcoreano ha pubblicato ...

Seoul vuol riavviare dialogo con Nord, puntando su sorella di Kim

Roma, 23 lug. (askanews) – Lee In-young è probabilmente il membro del governo sudcoreano chiamato ad affrontare il compito più difficile: riaprire le porte del negoziato con la Corea del Nord, in un m ...

Le reti 5G non sono ancora arrivate in tanti paesi, ma Samsung già pensa alla tecnologia di prossima generazione della connessione mobile. Anticipando i tempi, il gigante tech sudcoreano ha pubblicato ...Roma, 23 lug. (askanews) – Lee In-young è probabilmente il membro del governo sudcoreano chiamato ad affrontare il compito più difficile: riaprire le porte del negoziato con la Corea del Nord, in un m ...