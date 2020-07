Salvini sui nubifragi ha due pesi e due misure (Di giovedì 23 luglio 2020) "A furia di pensare agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott'acqua". Matteo Salvini si era espresso in questi termini, di accusa e condanna, non più tardi di una settimana fa, rimproverando a Leoluca Orlando di non aver saputo po Leggi su ilfoglio

AzzolinaLucia : Matteo Salvini con le sue bugie non ci impedirà di riaprire le scuole a settembre. Ecco come stanno le cose sui ba… - matteosalvinimi : #Salvini: Chi punta sui soldi del 2021 non ha capito che fra ottobre e novembre rischia di esserci una crisi social… - LegaSalvini : POLEMICA SUI CLANDESTINI, L'HASHTAG #IOSTOCONSALVINI SPOPOLA SU TWITTER - Cavalierenero64 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Chi punta sui soldi del 2021 non ha capito che fra ottobre e novembre rischia di esserci una crisi sociale s… - Simone172019 : @Alessan63594795 @matteosalvinimi La mascherina andrebbe usata sempre , ma purtroppo ( ho 2 bar ) ti posso assicura… -